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Eşini öldüren katil zanlısına 'Adamın kralısın' diyerek destek veren kişiye gözaltı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya adliye girişinden "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen arkadaşı Serdar Ateş, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eşini öldüren katil zanlısına 'Adamın kralısın' diyerek destek veren kişiye gözaltı

Antalya'da cezaevinden 'koronavirüs izniyle' çıkıp eşini öldüren şüpheli kocaya, “Adamsın adam, adamın kralısın” diyen arkadaşı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli, işlenen kadın cinayetinden haberdar olmadığını söyleyerek, “Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum” dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya adliye girişinden "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen arkadaşı Serdar Ateş, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ateş, serbest kaldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Besat Doğan'ın kadın cinayeti işlediğinden haberi olmadığını ve üzgün olduğunu öne sürdü. Ateş, "Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Ben de kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Ben, işlediği cinayetmiş, olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim" dedi.

Ne olmuştu? 

Dün, işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti.

Vücuduna 5 mermi isabet etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat Doğan, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşı Serdar Ateş'in, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan ise, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi, rahat ol sen" cevabını verdi.

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