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Eşinin burnunu kırdı! 4 ay hapis cezası aldı!

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2.6.20 tarihinde Gazimağusa’da ikametgahında aralarında çıkan tartışma sonunda eşi Zahra Salimi’nin yüzüne eli ile vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan İran uyruklu sanık M. R.R. H. (E-52) 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eşinin burnunu kırdı! 4 ay hapis cezası aldı!

2.6.20 tarihinde Gazimağusa’da ikametgahında aralarında çıkan tartışma sonunda eşi Zahra Salimi’nin yüzüne eli ile vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan İran uyruklu sanık M. R.R. H. (E-52) 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün 10.11.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde oturumlarını gerçekleştiren Kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi, huzurunda buluna vahim zarar dosyasını karara bağladı.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okunan kararda, işlenen suçun ceza yasasında 7 yıla kadar hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğunu, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet kapsamında bulunan bu suçların he geçen gün yaygınlaştığının da dikkate alınarak kamu menfaatleri bakımından sanığa verilecek en uygun cezan hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması konusundaki karara oy birliğiyle varıldığı belirtildi.

Sanığın mahkemeden özür dilemek suretiyle adaletin erken tecellisine katkıda bulunması, pişman ve nadim olması, 52 yaşında evli ve 3 çocuk babası olması, müştekinin burnunda kalıcı bir durum yaratmaması, sabıkasız olması ve en önemli hafifletici unsur olarak müştekinin eşini affettiği yönündeki beyanı ve sunmuş olduğu şahadetinde mahkemeye aktardıklarıdır denilen kararda sanığa verilecek cezanın takdir edilmesinde suçun nev işleniş şekli, suç işlemedeki hali ve ailevi durumunun tezekkür edilerek göz önünde bulundurulmuştur denildi.

Okunan karar sonrasında, aleyhine ve lehine tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra sanığa, oy birliğiyle 4 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

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