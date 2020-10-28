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Eşinin telefonuna gizlice takip uygulaması yükledi.Mahkemelik oldu

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 Lefkoşa’da eşini tehdip edip telefonuna yüklediği takip sitemi ile haberi olmadan takip eden zanlı Hakan Günsay tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eşinin telefonuna gizlice takip uygulaması yükledi.Mahkemelik oldu

 Lefkoşa’da eşini tehdip edip telefonuna yüklediği takip sitemi ile haberi olmadan takip eden zanlı Hakan Günsay tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı. Polis, zanlı Hakan Günsay’ın Lefkoşa'da meydana gelen "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Sirkat" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis,  2020 yılı Ekim ayı içerisinde Haspolat'da sakin Hakan Günsay’ın ayrılma aşamasında olduğu eşi M.G.'nin kullanımında bulunan aracın yolcu koltuğu döşemesi içerisine araç takip cihazını koymak sureti ile kişisel verileri kayıt altına aldığını belirtti. Polis,  zanlının 27.10.2020 tarihinde saat 07.20 raddelerinde Haspolat'da Özgür Özada Sokak üzerinde Hakan Günsay’ın, eşinin kullanımında bulunan aracın içerisinde bulunan el çantası içerisinden Samsung Galaxy C9 Pro model cep telefonunu alıp sirkat ettikten sonra kendisinden telefonunu geri almaya çalışan eşine hitaben 'Leşini sererim' demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, ayni gün zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan aleyhinde yapılan şikayetle ilgili olarak izahat istenildiği zaman takip cihazı ile ilgili olarak "eşimin beni aldattığını düşündüğüm için nereye gittiğini öğrenmek için koydum" dediğini, sirkat edilen telefonla ilgili olarak ise "O benim telefonumu aldı bende onun telefonunu aldım" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu söyledi. Polis,  ayni gün zanlı tasarrufunda bulunan eşine ait olan Samsung Galaxy C9 pro model cep telefonunu polise teslim ettiğini anlattı. Polis, ayni gün zanlının yapılan sorgulamada takip cihazını eşinin amcası olan M.K.'a ait laptoptan takip ettiğini beyan etmesi üzerine M.K.'a ait ikametgah ile ilgili olarak arama emri temin edildiğini ve yapılan aramada bahse konu takip sistemi ile ilgili bir program tespit edilmediğini ve temin edilen bir tanık ifadesi neticesinde bahse konu takip işleminin zanlıya ait cep telefonundan yapılmakta olduğunun öğrenildiğini anlattı. Polis,  ayni gün temin edilen şahadet ışığında zanlıdan yapılan sorgulamada "korktuğum için size yalan söyledim eşimi kendi telefonumdan takip ediyorum" diyerek kendisine ait Samsung Galaxy Note 5 marka telefonunda bulunan programı gösterdiğini ve akabinde konu telefonun emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin 500 bin TL nakdi teminat yatırması ve yeni beyan ettiği ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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