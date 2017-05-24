1) Tanıştığınızda başkasıyla birlikte miydi?Yapılan üç farklı araştırmanın sonuçlarına göre, sağlıklı bir ilişkinin içinden çıkarılıp başka bir ilişkiye giren kişiler aldatmaya daha yatkın oluyor. Bu insanların ilişkileri daha işlevsiz oluyor, daha az güvenilir eş oluyorlar ve bağlılıkları tanıştığınızda ilişki olmayanlara göre çok daha az oluyor.

Kimse eşinin onu aldattığını tahmin edemez.Ama siz yine de dikkatli olun. Araştırmalar sayesinde partnerinizin sizi aldattığını gösteren işaretlerin ne olduğunu biliyoruz.