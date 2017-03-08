Alice Schwarzer (*1942)Almanya’nın en ünlü kadın hakları savunucusu. 1977 yılından beri feminist kadın dergisi “EMMA”nın editörü. Ayrıca “Küçük farkların büyük sonuçları” adlı bir kitabı var. İktidar ilişkilerinden arınmış bir cinsellik talep ettiği kitabı dünya çapında en çok satanlar arasına girmişti.

Feministler kadın hakları, kadın cinselliği, kadınların toplum içindeki rolleri için yüzlerce yıldır mücadele ediyorlar.