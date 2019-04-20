Eşiyle fotoğrafını paylaşan Mazhar Alanson: Ben zaten yıllardır yoğun bakımdayım

Usta sanatçı Mazhar Alanson, hastaneye kaldırıldığı iddialarına sosyal medya hesabı Instagram'dan eşiyle fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. "Ben zaten yıllardır yoğun bakımdayım" diyen şarkıcı, "Merak etmeyin" dedi.

Sosyal medya, "Mazhar Alanson yoğun bakıma alındı" haberini konuşmuştu. Alanson, yaptığı açıklamada çıkan haberi yalanlamıştı. Mazhar Alanson, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Eşi Biricik Suden ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Alanson, 'Ben zaten yıllardır yoğun bakim altındayım kimse merak etmesin' notunu düştü.