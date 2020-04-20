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Eşiyle Koronavirüs’ü yenen Tom Hanks: Rita benden daha zor zamanlar geçirdi, yerde sürünüyordu

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Eşiyle Koronavirüs’ü yenen Tom Hanks: Rita benden daha zor zamanlar geçirdi, yerde sürünüyordu
Eşiyle Koronavirüs’ü yenen Tom Hanks: Rita benden daha zor zamanlar geçirdi, yerde sürünüyordu

Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) eşi Rita Wilson ile atlatan oyuncu Tom Hanks hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. Hanks, eşinin hastalığının daha ağır seyrettiğini belirterek, "Bende sadece bazı vücut ağrıları ve halsizlik belirtileri oldu ama eşimde daha ciddi belirtiler vardı.  Çok midesi bulanıyordu, yataktan bir yere ulaşmak için yerde sürünmek zorunda kalıyordu. Bu bir süre devam etti" dedi. 

Sözcü'de yer alan habere göre Hanks, "Rita benden daha zor zamanlar geçirdi. Daha yüksek ateşi ve başka bazı belirtileri vardı. Tat ve koku alma duyusunu kaybetti. Üç hafta boyunca yemeklerden hiç keyif almadı. Aldığı ilaçlar ciddi yan etkiler gösterdi ve mide bulantısı nöbetleri geçirdi. Çok midesi bulanıyordu, yataktan bir yere ulaşmak için yerde sürünmek zorunda kalıyordu. Bu bir süre devam etti” diye konuştu.

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