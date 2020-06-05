Esk Sağlık Bakanı Besim: “Çok PCR yapsaydık vaka bulurduk”

Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, ülkemizde yapılan yaklaşık 30 Bin testin 25 Binini hızlı test olduğunu, dolaysıyla bu konuda Güney Kıbrıs’la kıyaslanamayacağımızı, Güney’de PCR testin bizden 20-30 kat fazla olduğunu söyledi.

Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, ülkemizde yapılan yaklaşık 30 Bin testin 25 Binini hızlı test olduğunu, dolaysıyla bu konuda Güney Kıbrıs’la kıyaslanamayacağımızı, Güney’de PCR testin bizden 20-30 kat fazla olduğunu söyledi.

Ada TV’de konuşan Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim şöyle konuştu;

“Restoranlar, kafeler, meyhanelerde gördüğümüz kalabalıkları tedirginlikle izliyoruz. Evet kapanmak kolay eğildi. Şimdi tüm dünya açılırken yeniden kolay kapanır mıyız? Orda soru işaretlerim var. Belli ki bu yıl rahat bir yıl olmayacak…

30 Bin test yaptık 25 Bini hızlı test. Güney’de PCR’de 20-30 kat fazla test yapıldı. Daha çok PCR yapsaydık daha çok vaka bulurduk. Daha çok test yapmalıyız. Laboratuvar kapasitemizi de artırmak zorundayız. Bunlar üç ay önce de söylediğimiz şeylerdir. Duruma bakılırsa 3 ay sonra da aynı şeyleri söyleyeceğiz”