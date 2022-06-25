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Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı yaptı.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı

ABD'de Yüksek Mahkemenin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.

Pence, Breitbart News haber sitesine verdiği röportajda, Yüksek Mahkemenin kararını "İnsanlara yeni bir yaşam şansı verdi." şeklinde değerlendirdi.

Roe-Wade kararının tarihe gömüldüğüne işaret eden Pence, tüm eyaletleri kürtajı yasaklamaya davet etti.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok Cumhuriyetçi karara desteğini belirtirken, eski Başkan Barack Obama dahil birçok Demokrat isim de kararı sert şekilde eleştirdi.

YÜKSEK MAHKEMEDEN KÜRTAJ KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

KARAR MAYISTA BASINA SIZMIŞTI

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

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