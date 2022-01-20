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Eski ABD Başkanı Roosevelt'in Heykeli New York'taki Müzenin Önünden Kaldırıldı

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ABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in New York Doğal Tarih Müzesi önündeki heykeli, ırkçılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kaldırıldı.
Eski ABD Başkanı Roosevelt'in Heykeli New York'taki Müzenin Önünden Kaldırıldı

New York'un turistik mekanlarından biri olan müzenin önünde, Roosevelt'i atın üstünde gösterirken isimsiz bir Kızılderili ve Afrikalı insan figürünü yaya olarak tasvir eden bronz heykel, "beyaz üstünlükçü düşüncenin güçlü bir temsili" olduğu düşüncesiyle yerinden söküldü.

Müze yönetiminin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, heykelle ilgili atın iki tarafında yaya olarak tasvir edilen yerli ve siyahi erkeklerin "merkezdeki beyaz adama açıkça boyun eğmesini" eleştiren şikayetler aldıkları, "ırkçılık ve sömürgeciliğin sembolü olarak nitelenen" tarihi heykeli şehir yönetiminin onayıyla kaldırdıkları bilgisi yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin 26'ıncı Başkanı olan Roosevelt'in babasının Doğal Tarih Müzesi'nin kurucularından olduğu ve heykelin 1940'tan bu yana müze merdivenlerinde durduğu belirtildi.

Franklin Roosevelt, 1901- 1909 arası ABD Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, ilk Afrika kökenli Amerikalıyı Beyaz Saray'da yemeğe davet eden kişi olmasına rağmen beyaz ırkın ve batı kültürünün üstünlüğüne inandığı biliniyor.

Mayıs 2020'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan Black Lives Matter protestolarında ABD'nin birçok yerinde ırkçılığı çağrıştıran heykellerin kaldırılması talepleri yükselmiş, tarihi kişilere ait pek çok heykel saldırıya uğramış veya yerinden sökülmüştü.

Thomas Jefferson, Christopher Columbus ve George Washington gibi Konfederasyon liderlerinin heykelleri ülkenin birçok bölgesinde protestocuların hedefi olmuştu.

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