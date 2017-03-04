Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey: YPG'ye bu kadar bağımlı olmamalıyız; Türkiye'nin endişelerini anlıyorum

Türkiye, Kürtlerin Suriye'de devlet kurmasını istememekte hakklı"

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve Ortadoğu uzmanı James Jeffrey, “Türkiye’nin YPG konusundaki endişelerini anlıyorum. Bu Türkler için varoluşsal bir mesele. ABD hükümeti pek çok açıdan Türkiye’nin endişelerine yeterince kulak vermedi. Çoğu zaman Türkler de ABD’nin amaçlarını anlamakta zorlandı" dedi. "Eğer ABD, YPG’yle çalışıyorsa bu Türkiye’yi yok etmek ya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidarını ortadan kaldırmak için değil" diyen Jeffrey, "Nedeni DEAŞ’ı, ABD ve Avrupa’ya karşı varoluşsal bir tehdit olarak görmemiz. ABD’nin YPG konusundaki pozisyonu gerçekten yanlış. Ama ABD, DEAŞ’ı yenme konusunda umutsuzca çözüm arıyor" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Nalan Koçak'ın sorularını yanıtlayan (4 Mart 2017) Jeffrey'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Pentagon, Rakka’yı DEAŞ’tan alma planını Trump’a sundu. Türkiye’nin Washington’u YPG’siz bir plana ikna etmesi mümkün mü?

Sorunuza karşılık sorum şu: Türkiye, daha evvel ilişki yürüttüğü -PYD lideri Salih Müslim defalarca Ankara’yı ziyaret etmişti- ve sorunsuz bir sınır paylaştığı YPG’ye DEAŞ’la mücadelede bir rol biçiyor mu? YPG bu mücadeleyi DEAŞ’ın Kobani saldırısından beri 2 yıldır yapıyor. Türkiye daha önce YPG’nin DEAŞ’la mücadelesine katkı sağladı. 2014’te peşmergenin Türk toprakları üzerinden Kobani’ye geçmesine izin verdiniz. ABD’lilerin Türk pozisyonuyla ilgili sorunu bu. Türkler ABD’nin esnek davranmasını istiyor ama mesele Türkiye’nin ne kadar esneklik göstereceğinde.

"Türkiye, Kürtlerin Suriye'de

devlet kurmasını istememekte hakklı"

Evet peşmergenin geçişine izin verildi, özellikle milliyetçi kesimden eleştiri geldi. Ancak bir süre sonra Suriye sınırındaki kantonların birleşmeye başladığı görüldü ve bu bir tehdit olarak algılandı. Pozisyon değişikliğinin nedeni bu olabilir mi?

Bu çok iyi bir nokta. Türkiye Kürtlerin Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurmasını istememekte haklı. Mesele şu: YPG’nin gücünü artırmadan DEAŞ’ı yenmek nasıl mümkün olacak? Washington’daki yetkililer şu anda bu soruya yanıt arıyorlar. Henüz bir karara varmadılar çünkü Türklerle konuşuyorlar, endişelerini biliyorlar.

"ABD’yi, YPG’yi bir kenara bırakmaya

ikna etmek kolay olmayacak"

CIA Direktörü, ABD Genelkurmay Başkanı buraya geldi. Ankara, alternatif Rakka planını anlattı. Ankara, ÖSO ve Türk Özel Kuvvetler aracılığıyla, YPG olmadan meselenin çözülebileceğini söyledi. İlk soruya dönecek olursam, Türkiye’nin ABD’yi bu planla ikna etmesi mümkün mü?

ABD’yi, Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) bir kenara bırakarak yüzünü Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) dönmeye ikna etmek zor olacaktır. Bir neden coğrafya: ÖSO daha çok Türkiye sınırına yakın. Kürtlerse sadece 15 kilometre uzaklıkta. Diğer nedeni de lojistik... 500 kadar ABD askeri SDG’nin yürüttüğü Rakka operasyonuna destek veriyor. Ayrıca Kobani’de bir üssümüz var. Bir diğer konu, ÖSO’nun YPG’yle kıyaslandığında yeterince güçlü olmaması. ABD’lilerin bir problemi de şu: Rakka’yı Kürtlerin değil Arapların almasını istiyorlar. Ama SDG’deki Araplar da zayıf. Benim önerim her ikisini de kullanmak.

"Rakka operasyonunda

Kürt güçler minimize edilmeli"

Önerinizi biraz daha açar mısınız?

Kürt güçlerin minimize edilmesini öneririm. Buna karşılık ÖSO ve SDG’deki Araplar maksimize edilmeli. Daha fazla Türk Özel Kuvvetleri olmalı, özellikle Türk tankları. El Bab’da bir hayli etkili oldular çünkü. Ve tabii ki daha fazla Amerikan Özel Kuvvetleri olmalı. Bence ABD yönetimi böyle bir plan üzerinde karar kılacak.

Söylediklerinizden anladığım şu: Türkiye YPG konusunda biraz esnek davransın, “Operasyonda bir tek Kürt görmek istemiyorum bile” demesin...

Bakın YPG, DEAŞ’la pek çok cephede savaşıyor. Fakat Rakka çoğunlukla Arapların yaşadığı bir şehir. Pek çok aşiret var, çoğu Kürtleri sevmiyor. Bu nedenle kent ABD ve Türkiye’nin desteklediği Arap güçler tarafından alınmalı. Kürtlerse ‘gözlem görevi’ dediğimiz bir rol üstlenmeli.

"Sahadaki ABD'li generaller YPG yanlısı"

Ama ABD’nin Irak’taki en üst düzey komutanı olan General Stephen Townsend, “Rakka’da Kürtler var, bu nedenle Kürtler bu operasyonda yer alacak” açıklamasını yaptı.

Bu generaller, kendi askerlerine YPG arması taktıran generaller. Onlar YPG yanlısı düşünüyor. Ama nihai kararı Townsend vermeyecek. Çünkü Townsend’in görevi DEAŞ’ı yok etmek, ötesinde bir misyonu yok. ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarları DEAŞ’ı yok etmenin çok ötesinde ve bu çıkarlar müttefiklerimizle çalışmayı gerektiriyor, Türkiye bu noktada çok önemli.

"Onlara bu kadar bağımlı

olmamız konusunda endişelerim var"

ABD’nin YPG’ye sahada bu kadar bağımlı olması sizin için iyi bir şey mi?

Bu çok iyi bir soru. Cevabım hayır.

Neden?

Çünkü YPG’nin uzun vadeli çıkarlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye’nin çıkarlarıyla uyuşmadığını biliyoruz. Bizimkiyle uyuştuğu konusunda da şüphelerim var. Bu nedenle onlara bu kadar bağımlı olmamız konusunda endişelerim var. Bölgede istikrar bozucu bir unsur olarak karşımıza çıkabilirler. Var olmak için müttefiklere ihtiyaç duyacaklar. Barzani’nin yolunu takip edeceklerini düşünmüyorum. Ben farklı gruplardan Kürtleri iyi biliyorum. YPG’liler farklı. YPG, PKK’nın ideolojik bir parçası. Bu nedenle müttefikleri Türkiye olamayacak.