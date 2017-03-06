Eski ABD İstihbarat Direktörü Trump'ın 'telekulak' iddiasını reddetti

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Başkan Donald Trump'ın ve ona yakın isimlerin telefonlarının seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Clapper, New York'taki Trump Kuleleri'nin izlenmesine yönelik herhangi bir mahkeme emrinden haberi olmadığını söyledi.

Clapper, "Seçilmiş başkan ya da aday olarak (Trump'a) ya da kampanyasına yönelik bu türden bir gizli dinleme faaliyeti içerisine girilmedi" dedi.

Başkan Trump 20 Ocak'da yemin ederek görevi selefi Barack Obama'dan devralmış, Clapper aynı gün istifa etmişti.

Trump, Obama'yı 8 Kasım'da yapılan ve kazandığı başkanlık seçimi öncesi telefonlarının dinlenmesi emri vermekle suçlamış ancak herhangi bir kanıt göstermemişti.

Beyaz Saray Amerikan Kongresi'nden, Obama yönetiminin yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturmasını istiyor.

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin ve Senatosu'nun istihbarat komiteleri halen, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

New York Times: FBI, Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı

Öte yandan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başkanı James Comey'nin de, Trump'ın iddialarını yalanladığı bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesi Comey'nin, ABD Adalet Bakanlığı'ndan, Trump'ın "asılsız suçlamasını" reddetmesini istediğini yazdı.

FBI ve bakanlık henüz haber ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

New York Times ise haberini, adlarını açıklamadığı üst düzey bazı yetkililere dayandırdı.