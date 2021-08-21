Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor iddiası

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden eski Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bölgedeki yerel muhabirler, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığını öne sürdü.

Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte Afganistan’dan kaçmıştı.

BAE’den gelen bir video mesajında Eşref Gani, Afganistan’dan ‘nakit dolu arabalarla’ ayrıldığı iddiasını reddederken, Kabil’den ‘kan dökülmesini önlemek’ için kaçtığını söyledi.