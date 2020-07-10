Eski AKP İl Başkanı ve Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci: Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var; Türkiye bu pisliklerden temizlenmeli

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var. Türkiye bu pisliklerden temizlenmeli" dedi.

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 'Pelikan' grubu hakkında yaptığı açıklamalar dolayısıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Temurci ifadesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz’un arefesinde terörle suçlanmak içini acıttığını belirterek, "Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var. Pelikan terör örgütünü kim kurdu? İsmini kim verdi? Kim finanse ediyor? Ben yargıyı göreve çağırıyorum, bu örgüt mutlaka araştırılmalı. Türkiye adeta bu pisliklerden temizlenmeli" diye konuştu.

Kendisine, "Pelikan diye bir şey yok, bunu sen uyduruyorsun" denildiğini anlatan Temurci, "Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki, Pelikan’a Pelikan diyerek suç örgütü kurduğumu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Temurci, şunları söyledi:

"Bu ülkede ve dünyada bir Pelikan gerçeği var, bir Pelikan çetesi var. Bize bu suçlamayı yapanlar Wikipedia’ya, Wikileaks belgelerine baksınlar. Bu suçlamalar, yapanların hayatlarında kara bir leke olarak kalacak. Fakat biz asla korkmadan, asla yılmadan bu mücadelemizi mutlaka sürdüreceğiz

"FETÖ taktiklerini kullanarak bu ülkede yeni bir paralel yapılanma ortaya çıkmıştır, gözünüzü açın. Bu Pelikan çetesiyle mücadele etmeliyiz. İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmesi sürecinde de milletin ver herkesin konuştuğu bir örgüttü Pelikan. Adalet Bakanı’nın görevden alınması konuşulduğunda yine Pelikan’ı konuştu Türkiye. Burada yargı sistemimize ve Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum, dik durun yanınızda olacağız

"Bu yapı FETÖ taktiklerini kullanarak aşağılık iftiralarla büyük bir oyun oynuyor. Şu anda ülkenin siyasetinde, medyasında, iş dünyasında, bürokrasisinde çok güçlü bir hale geldi. Bu güç olmazsa bize herhangi biri böyle bir suçlamada bulunamaz. Ülkeyi yönetenleri daha sonra 'Aldandık' dememeleri için uyarıyorum. Bu paralel çeteyi, bu Pelikan örgütünü inşaallah yargı sistemimiz deşifre edecek ve gerçek bir hukuk devletinde bunların hepsi ortaya çıkacak. Kesin olan bir şey var, bu ülkede Pelikan var, biz Pelikan demeye, deşifre etmeye devam edecek, terör örgütü haline dönüşen bu yapıyı bu yapıyı milletimize anlatmaya devam edeceğiz."