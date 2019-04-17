Eski AKP İstanbul İl Başkanı: Ahlaken ve vicdanen seçimi kaybetmek bizi kahretmiştir

Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu. Seçim sürecini değerlendiren Temurci, "Toplum nezdinde ahlaken, vicdanen seçimi kaybetmiş olmak bizleri kahrediyor" dedi.

Geçen yıl AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Temurci, yerel seçime ilişkin değerlendirmesinde, "Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor" dedi. "Daha da önemlisi; İstanbul'da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir" diyen Temurci, "Demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır" dedi.

Temurci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul, Ak Parti'nin ve Liderimizin doğduğu şehirdir. İstanbul, 15 Temmuz mücadelesinin işaret fişeğinin atıldığı ve tüm Türkiye'nin ayağa kaldırıldığı şehirdir.

Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor. Daha da önemlisi; İstanbul'da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir.

Yiğit, düştüğü yerden kalkmasını bilendir. Partimizin kurucu ilkelerine sarılıp, kardeşçe kucaklaşmayı becerebilirsek yeni bir dönemi hep birlikte başlatabiliriz.

Şimdi Milletin Partisi Ak Partimize ve bizlere yakışan; mazbatayı alanı şimdilik kutlamak, hukuk devleti prensipleri çerçevesinde YSK'ya yapılan itirazlarımızın neticesini beklemektir. Unutmayalım; demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır''.