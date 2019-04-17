  • BIST 98.203
  • Altın 235,127
  • Dolar 5,7350
  • Euro 6,4793
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Eski AKP İstanbul İl Başkanı: Ahlaken ve vicdanen seçimi kaybetmek bizi kahretmiştir

»
Eski AKP İstanbul İl Başkanı: Ahlaken ve vicdanen seçimi kaybetmek bizi kahretmiştir
Eski AKP İstanbul İl Başkanı: Ahlaken ve vicdanen seçimi kaybetmek bizi kahretmiştir

Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu. Seçim sürecini değerlendiren Temurci, "Toplum nezdinde ahlaken, vicdanen seçimi kaybetmiş olmak bizleri kahrediyor" dedi.

Geçen yıl AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Temurci, yerel seçime ilişkin değerlendirmesinde, "Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor" dedi. "Daha da önemlisi; İstanbul'da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir" diyen Temurci, "Demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır" dedi.

Temurci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul, Ak Parti'nin ve Liderimizin doğduğu şehirdir. İstanbul, 15 Temmuz mücadelesinin işaret fişeğinin atıldığı ve tüm Türkiye'nin ayağa kaldırıldığı şehirdir.

Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor. Daha da önemlisi; İstanbul'da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir.

Yiğit, düştüğü yerden kalkmasını bilendir. Partimizin kurucu ilkelerine sarılıp, kardeşçe kucaklaşmayı becerebilirsek yeni bir dönemi hep birlikte başlatabiliriz.

Şimdi Milletin Partisi Ak Partimize ve bizlere yakışan; mazbatayı alanı şimdilik kutlamak, hukuk devleti prensipleri çerçevesinde YSK'ya yapılan itirazlarımızın neticesini beklemektir. Unutmayalım; demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır''.akp-002.jpg

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu: Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, nimetlerini paylaşmak var17 Nisan 2019 Çarşamba 21:19
  • Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı; NTV, CNN Türk ve Habertürk Emine Erdoğan'ın ödülünü yayınladı17 Nisan 2019 Çarşamba 19:15
  • Türkiye'nin üç büyük ilinde de yönetim 25 yılın ardından yeniden sosyal demokratlara geçti17 Nisan 2019 Çarşamba 18:55
  • İstanbul'da bir oylama daha: Mangala 'evet' kararı çıktı17 Nisan 2019 Çarşamba 18:03
  • Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı17 Nisan 2019 Çarşamba 17:41
  • Saat 18:00'da İstanbul'da devir teslim yapılacak17 Nisan 2019 Çarşamba 17:02
  • AKP'nin itirazı reddedildi !17 Nisan 2019 Çarşamba 16:41
  • İşte o meşhur mazbata17 Nisan 2019 Çarşamba 16:36
  • Kaftancıoğlu duyurdu: Mazbatamızı alıyoruz17 Nisan 2019 Çarşamba 15:49
  • Son Dakika: İstanbul için sayım bitti! AKP yine itiraz etti!17 Nisan 2019 Çarşamba 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti