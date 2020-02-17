Eski AKP kurucularından Şener: Tayyip Erdoğan'ın bankalara ve paralara çok özel merakı var, eski bir arkadaşı olarak uyarıyorum başına bela almasın

Eski AKP kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesinin büyük bir hata olacağını söyledi. “Erdoğan'a eski bir arkadaşı olarak tavsiyem, yanlış işlerle uğraşıp başına bela almasın” diyen CHP'li Şener, “Tayyip Erdoğan'ın bankalara ve paralara çok özel merakı var. Bu yüzden nerede bir para kaynağı varsa Tayyip Erdoğan oraya uzanıyor” dedi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, CHP Konya İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi’ne katılan Abdullatif Şener, Sözcü’ye özel açıklamalarda bulundu. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesi üzerinden eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarılarda bulunan Şener, “Tayyip Erdoğan’a eski bir arkadaşı olarak tavsiyem böyle yanlış işlere girmesin. Çünkü 12 Eylül’den sonra da hisseleri hazineye devretmeye çalışanlar oldu ve hüsrana uğradı. Erdoğan’da hüsrana uğrar” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bankalara ve paraya çok özel bir ilgisi var” diyen Şener şu ifadeleri kullandı:

İş Bankası’nın hisselerinin Hazine’ye devredilmesiyle amaçlanan birkaç başlık var. Tayyip Erdoğan’ın bankalara ve paralara çok özel merakı var. Kredi musluklarını istediği gibi açıp kapatmak istiyor. Bu yüzden nerede bir para kaynağı varsa Tayyip Erdoğan oraya uzanıyor.

İş Bankası’nın Hazine’ye devredilme teşebbüsünün bütün yerli ve yabancı sermayeyi ürküteceği uyarısında bulunan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sözlerine şöyle devam etti:

Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Varlık Fonu’nun içerisindeki bankaların sınırsız borçlanabileceğini ve de belli bir firmaya bankacılık sınırları dışında da kaynaklarının tamamıyla borç verilebileceğine ilişkin bir yasal düzenleme yaptılar.

Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili de damadı Berat Albayrak. Bunların altında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası var. Tayyip Erdoğan buradaki paralara göz dikmiş. Şimdi bu para da yetmeyince İş Bankası’ndaki hisselere göz dikti. Ama bu hukuka ve Atatürk’ün vasiyetine aykırı.

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinden tek kuruş dahi almadığını vurgulayan Abdüllatif Şener, “Sadece burada CHP’yi temsilen dört üye var. CHP’nin payları Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na gidiyor. CHP’nin burada para kazanıyormuş gibi bir düşüncesi olan varsa da yanlış bilgilendirilmiştir” diye konuştu.