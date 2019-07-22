Eski AKP milletvekili Ocaktan: Kendi uçaklarımızı düşürmek için S-400 füzeleri mi alıyoruz?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, S-400'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin F-35 için parça yaptığını hatırlatan Ocaktan, "Kendi uçaklarımızı düşürmek için S-400 füzeleri mi alıyoruz?" dedi. Ocaktan, Türkiye'nin F-35 programından çıkmasının büyük bir ekonomik kayba neden olacağını söyledi.

Ocaktan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Aslında, biraz da NATO’nun arkasından dolaşarak Ruslarla girdiğimiz füze flörtünün çok daha garip bir tarafı var. Şöyle ki, biz müttefiklerimizle ortak F-35 projesini gerçekleştirirken, Ruslar da bize karşı, bizim ürettiğimiz savaş uçaklarını düşürmek için roket sistemleri geliştiriyorlar, mesela S-400’ler gibi... Yani biz şimdi kendi uçaklarımızı düşürmek için S-400 füzeleri mi alıyoruz? Sizce de bu işte bir gariplik yok mu?

Belki tehlikenin farkında değiliz ama, eğer Türkiye F-35 projesinden çıkartılırsa elbette büyük bir ekonomik kayba uğrayacaktır, ama esas tehlike TSK’nın savunma sisteminde oluşacak olan zaaftır. Zira şu anda Türk Hava Kuvvetleri’nin elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının ömürleri tamamlanmak üzeredir. ABD ordusu 8 bin saati dolduran F-16 uçaklarını emekliye ayırıyor. Bizde de bu süreler dolmak üzeredir. Dolayısıyla, F-16’ların yerini alacak olan F-35’ler Türkiye için de son derece önemlidir.

Eğer ciddi bir stratejik yön değişikliği yaparak NATO’ya veda edip, Rusya’nın safında yer almayacaksak aklın ve reel dünyanın gereği neyse onu yapmak durumundayız. Evet büyük hayaller kuralım, ama gerçekliğin dünyasından kopmadan..."