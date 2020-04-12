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Eski AKP milletvekili Ocaktan: Şimdi karantina sabahlarında kanımıza yeni isyan satırları karıştıran taze nisan yağmurları çalıyor kapımızı

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Eski AKP milletvekili Ocaktan: Şimdi karantina sabahlarında kanımıza yeni isyan satırları karıştıran taze nisan yağmurları çalıyor kapımızı
Eski AKP milletvekili Ocaktan: Şimdi karantina sabahlarında kanımıza yeni isyan satırları karıştıran taze nisan yağmurları çalıyor kapımızı

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan bugünkü yazısında, "Şimdi karantina sabahlarında kanımıza yeni isyan satırları karıştıran taze nisan yağmurları çalıyor kapımızı." düşüncesini dile getirdi. 

Ocaktan, "Ama biliyoruz ki, aşksız da, umutsuz da yaşanmaz. Bir gün gelecek, 'Paris-Teksas' filminin Travis’i gibi düşlerimizi kaybettiğimiz hüzünlü istasyonlarda yeniden bulacağız. Nereye doğru olduğunu bir türlü kestiremediğimiz bu kederli yolculuğun en mahzun istasyonunda, kendimizle ve en kalabalık şiirlerimizle buluşacağız." görüşünü savundu. 

Ocaktan, "Şimdi karantina sabahlarında kanımıza yeni isyan satırları karıştıran taze nisan yağmurları çalıyor kapımızı. Ve gökkuşağının ufuk çizgisiyle buluştuğu noktada yaralarımızı unutup, çığlık çığlığa baharı karşılamak istiyoruz, ama bütün kapılar üstümüze kapanıyor. Hoş geldin nisan, hoş geldin bahar, aşk bizi unutma..." ifadesini kullandı. 

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