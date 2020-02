Eski AKP’li Selçuk Özdağ: AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’lara düştü, 2021'de seçim var

Eski AKP'li ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'lara düştüğünü belirterek "2021’in Mayıs’ında veya Kasım’ında seçim var" dedi.

Özdağ, “4 ile 9 arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor. AK Parti 30 civarlarında. AK Parti’nin oy kaybettiğini görüyoruz. Ve kaybedilen her oy Gelecek Partisinin oyu. En çok AK Parti, sonra HDP, sonra MHP’den oy alıyoruz” diye konuştu.

Tarafsız Haber Ajansına konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yapılan anketlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şu an anketler açıklanıyor ama bu anketlerin ne kadar objektif olduğu soru işareti. Çünkü bu anketleri kimin yaptırdığı önemli, kim yaptırıyor, hangi niyetle yapılıyor? Bize şey yapılanlar da ‘iki’ ile çarpmak lazım, ‘üç’ ile çarpmak lazım. Çünkü vatandaş hala korkuyor, çekiniyor. Vatandaş bir evinde korkmuyor, bir de sandıkta korkmuyor. Evinde korkmadığını şundan gösterdi; Fox TV’ye çıktı izlenme rekoru kırdı Sayın Davutoğlu’nun o programı, birinci oldu, demek ki insanlar evinde siyasi düşüncelerini söylerken korkmuyorlar ama sandıkta da korkmuyor insanlar bunu da 31 Mart ve 23 Haziran’da gördük.

Bize şu an söylenen 4 ile 9 arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor, çeşitli anket firmalarından. İktidara yakın firmalar farklı söylüyorlar ama bizim de tahminimiz biz şu an 6 -7 civarında bir oy potansiyeli gözüküyor daha teşkilatlarımız tamamlanmadan. Türkiye’de henüz daha bazıları Gelecek Partisi'nin kurulduğunu bile bilmiyor.

Biz tüm seçmenin oyuna talibiz. Bu oy yüzdesini şimdilik bir şey söylemek mümkün değil ama biz çok ciddi şekilde konuşuluyoruz. Millet bir arayış içerisinde, AK Parti’nin oy kaybettiğini görüyoruz. Ve kaybedilen her oy Gelecek Partisinin oyu. Diğer partiler de oy kaybediyor, onların da kaybedilen her oyu Gelecek Partisi'nin oyu. Biz her partiden de oy alıyoruz. Onu gözlemliyoruz.

"En çok AK Parti'den oy alıyoruz"

"En çok AK Parti, sonra HDP, sonra MHP’den oy alıyoruz diyen Özdağ AKP’nin oyuna ilişkin de şunları söyledi:

“Anketler 40’ın altında diyorlar, 35 civarında 38 civarında gösteriyor. 30 civarlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bize gelen anketler de var, vatandaşın nabzını da tutuyoruz, konuşuluyor da anketlere de baktığımız zaman da bunu gözlemliyoruz. AK Parti oy kaybediyor, MHP oy kaybediyor, HDP oy kaybediyor, bir yandan AK Partili seçmen bir diğer yandan kerhen HDP’ye giden seçmen bir diğer yandan da kerhen MHP’de duran seçmen yavaş yavaş Gelecek Partisi'ni tercih etmeye başladılar.”

Erken seçim için tarih verdi

Erken seçim iddiasında bulunan ve tarih veren Özdağ, şöyle dedi:

“2021’in Mayıs’ın da veya Kasım’ında seçim var. Götüremezler, gidemezler, yönetemezler, Türkiye büyük bir kriz ile baş başa. En büyük krizde bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemidir. Bu sistem Türkiye’deki krizlerin başlangıç noktasıdır.”