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Eski AKP'li vekil, Babacan'ın kuracağı partideki 4 ismi açıkladı

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Eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı öne sürülen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.
Eski AKP'li vekil, Babacan'ın kuracağı partideki 4 ismi açıkladı

Eski AKP milletvekili Emin Şirin, TV5 televizyonunda yayınlanan Mehmet Ali Kayacı ile Buluşma Noktası programına katıldı. Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti hakkında açıklamalarda bulunan Şirin, Fehmi Koru ile Beşir Atalay'ın da kurmay ekipte yer alacağını söyledi.

İşte Şirin'in yeni parti ile ilgili açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yeni parti girişiminde bulunan arkadaşların gidişatına baktığımda, Sayın Davutoğlu ile dün bir buçuk saatlik bir sohbet yaptık. Davutoğlu hakikaten partinin içinde hala bir değişim olabilir mi? ümidini azda olsa taşıyor. Ama konuşmaktan vazgeçmeyeceğini ve konuşmaya devam edeceğini söylüyor. Sayın Erdoğan'lı mı Erdoğan'sız mı? Bunu zaman gösterecek. Bunun kararını kendi verecektir. Ama Davutoğlu'nda gördüğüm, hakikaten kararlılık doğru gördüklerini susmadan parti içinde düzelmesi gereken konuları hem Türkiye için hem Parti için söyleyecek. Bunun devam edeceği muhakkak.

"Yeni partide Beşir Atalay’da var"

Sayın Abdullah Gül, Ali Babacan ve orada Beşir Atalay‘ın ismini unutuyoruz. Nihat Ergün de biraz kenarda benim anladığım kadarıyla bu işin esası Abdullah Gül, Beşir Atalay, Ali Babacan ve hatta Fehmi Koru. İçeride olanların anlattıkları sistem bu oluyor.

Bu sisteme baktığınızda, onlarda birikmiş problemleri devralmak istemediklerini ortaya koyuyorlar yani AK Parti‘de o kadar birikmiş organizasyon problemleri, teşkilat probemleri alışkanlılar vs.. Enkaz onların kendileri kullanmadığı müddetçe ben kullanmak istemem.

"Biz hiç hata yapmadık diyemezler"

Ama şöyle Davutoğlu 1998-1999'daki Abdullah Gül gibi Fazilet Partisi'nin içindeki yenilikçi hareket gibi değerlendirebiliriz. Buna mukabil Sayın Erdoğan ve diğer arkadaşlar da Fazilet kapatılmasında yeni partisi kuralım diye bekleyenler gibi değerlendirebiliriz. İkisi de makbuldür ikisi de doğrudur. Ben senelerce geç kalınmasına ve bugün gelinen noktada meşguliyet olmasına rağmen en büyük meşguliyet Abdullah Gül'dedir. Kendilerinin bu çıkışlarını çok hayırlı buluyorum.

Bu durum hayırlı ve doğru çıkışlardır. Bu insanların hiçbiri hakkında da bir hırsızlık şaibesi, para pul işlerine karıştığı şaibesi, hiçbiri hakkında da yoktur. Bu da müspet bir şeydir. Bu çerçevede yaptıklarından dolayı eleştiriler var. O konuda da biz hiç hata yapmadık diye çıkarlarsa çok ciddi bir problem olacaktır.

"Abdullah Gül suskunluğunu bozmalı artık"

Bu konuda Abdullah Gül'ün konuşması lazım, ben çünkü Ali Babacan''ı takriben bir sene önce dinledim vali toplantısında çok takdir ettim. Konuşmasında o günkü şartlarda yapılan işlerin bugün için doğru olmadığını öncelikleri başka türlü değerlendirmesi gerektiğini bugünkü tecrübeyle başka türlü bakabileceğini çok açıklıkla anlattı.

Ben kendisine yapısal reformlar ne olmalıdır diye sorduğum da herkes yapısal reform diyor 5 madde altında topladığı yapısal reformlar ki bir kısmını hakikaten geç kaldık hata ettim, ettik diyerek anlatması çok takdir edilecek bir şeydir. Şahsi düşüncem Ali Babacan'ın şekli ne olursa olsun ben Türkiye'ye çok iyi hizmet edebilecek bir kişi olduğunu düşünüyorum.

"Abdullah Gül ve Ali Babacan bir adım önde"

Ahmet Davutoğlu'na baktığımda ise belki bazı konuları parti içi disiplin dolayısıyla yapmak mecburiyetinde kaldığını söylemeye çalışıyor. Ama onunda bazı muhasebeleri yapıp ben bu konularda doğru yapmadım diye çıkmasının faydası olucağı kanaatindeyim ancak Abdullah Bey'e geldiğim zaman çok daha ciddi bir tenkidim var.

AK Parti'den çıkıp da yol alabilecek hangisi? Bunu seçmen nezlinde oy alabilme potansiyeli olarak soruyorsanız tabi ki şu anda 'Abdullahgiller' diyelim 'Babacangiller' daha önde görünüyolar, potansiyel itibari ile çünkü Sayın Davutoğlu'nun bir hem meziyeti hem de eksikliği var. Devlet adamı olarak ortada duruyor ama oy alabilme tecrübesi yok ve bununla da uğraşmamış bugüne kadar.

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