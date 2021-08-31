Eski AKP’li vekilden Erdoğan Bayraktar değerlendirmesi: Yüzde 95’i itirafçı olacak

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale milletvekili Kemal Albayrak, Eski Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık süreciyle ilgili açıklamaları hakkında “Bu partide görev alanların yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak” dedi.

Diken muhabiri Altan Sancar’a verdiği söyleşide Bayraktar, şunları söylemişti: “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı.”

Bu sözleri KRT TV’de değerlendiren Albayrak, şunları aktardı: ”Çiçero’nun bir sözü vardır, ‘Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir.’ Bir söz de, ‘Sömürgecilerin ipiyle kuyuya inilmez.’ Şimdi gayrimeşru işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların, böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi, netice bu…

Ben de Erdoğan Bayraktar’ın 2013’teki o sözlerine, o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı, dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80’i hatta yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir.”