Eski AKP’li vekilin eşinin İngiliz Prensi’ne verdiği rüşvet krizi: Hedefteki isim Selman Türk ilk kez konuştu

İngiltere'de Prens Andrew ve ailesinin de adının geçtiği rüşvet skandalına aracılık ettiği öne sürülen Türk iş insanı Selman Türk ilk kez sessizliğini bozdu.

FETÖ’den tutuklanan eski AKP’li İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’in Selman Türk isimli bir adam aracılığıyla Prens Andrew’a “pasaport sürecinde yardım etmeleri” karşılığında 1 milyon sterlin verdiği iddia edilmiş, skandal uzun süre İngiliz basının gündeminden düşmemişti.

Rüşvet skandalını ortaya çıkaran İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew'a yapılan ödemeye Türk iş insanı Selman Türk aracılık ettiğini duyurmuştu. Hatta Selman Türk’ün rüşvet verdikten birkaç gün sonra İngiltere'de Pitch@Palace ödülüne layık görülmüştü.

O iddiaların merkezindeki isim Selman Türk, skandalın ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu. Türk, Prens Andrew ile sanılanın aksine çok uzun süredir tanıştığını söyledi.

Selman Türk

‘PRENS’İ ÇOK ESKİDEN BERİ TANIYORUM’

Prens Andrew, büyük kızı Prenses Beatrice için bir düğün hediyesi de dahil olmak üzere Türk’ten 1 milyon sterlin aldığının ortaya çıkmasının ardından dolandırıcılık davasında yer aldı.

Türk, “Onunla [Andrew] ilk kez 2011 veya 2012’de tanıştım” dedi. “Yıl 2019’da değil. Sarayda yemek vardı, Türk heyeti oradaydı.”

Turk, Andrew’u “çeşitli” iş etkinliklerinde “birkaç kez daha” gördüğünü söyledi. “ilişkilerinin” 2019’da Andrew ile özel bir toplantı ayarlandıktan sonra başladığını iddia etti.

35 yaşındaki Türk, dükün kendisini tanıyacağı konusunda ısrar etti. 2019’dan sonra “birkaç” toplantı da yaptıklarını ve Andrew’un çocuklarıyla da tanıştığını söyledi.

‘PRENS ANDREW BAHSEDİLENLER GİBİ BİRİ DEĞİL’

Türk, “Benim tanıdığım dük, insanların bahsettiği dükten çok farklı,” dedi. “Evime geldi. Çocuklarla konuşma şekli çok nazikti. O özel bir adam dedi.” Türk, Ebeveynlerinin 2016’da İngiltere’ye gelen mülteciler olduğunu ve Andrew’un onlara “çok nazik” olduğunu iddia etti.

Yüksek Mahkeme’deki dava, Türk milyoner ve eski bir politikacının eşi olan Nebahat İşbilen’i kapsıyor. İşbilen, Türk’ün kendisini dolandırdığını iddia ederken Türk bu iddiaları reddetti.

Rüşvet olayına aracılık eden iş insanı Selman Türk'ün, Prens'e ödeme yapmadan dokuz gün önce İngiltere'de Pitch@Palace ödülüne layık görülmesi de uzun süre gündem olmuştu. Türk, yarışmada herhangi bir hile olmadığını belirtirken, iddiaları yalanladı.

YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Prens Andrew’un temsilcileri yorum yapmayı reddetti ve Turk’ün iddialarını doğrulamadı.

Düşesin bir sözcüsü daha önce, “O zamandan beri Bay Türk aleyhine ortaya çıkan iddialardan tamamen habersiz olduğunu’ söylemişti. Daily Telegraph’ın bu ayki haberine göre, prenseslerin hiçbirinin ebeveynlerinin Türk’le olan ilişkileri hakkında hiçbir bilgisinin olmadığına ve onunla bilerek herhangi bir şekilde yazışmadığına inanılıyor.