Eski Apple çalışanı suçlamaları kabul etti… Şirketi 17 milyon dolar dolandırdı

Eski bir Apple çalışanı, teknoloji devini 17 milyon doların üzerinde dolandırdığını itiraf etti. 10 yıl boyunca şirkette görev alırken dolandırıcılık faaliyetlerine de devam eden çalışan, şimdi 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz aylarda teknoloji devi Apple’da ortaya çıkan dolandırıcılık vakası herkesi şoke etmişti. Şirketin, eski bir çalışanı tarafından 10 yıl boyunca 17 milyon dolardan fazla dolandırdığı iddia edilmişti.

Olayla ilgili dava devam ederken bu hafta ABD Kuzey Kaliforniya Savcılığı yaptığı açıklamada, eski Apple çalışanının, şirketi 17 milyon doların üzerinde dolandırdığını itiraf ettiğini söyledi. Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre; Dhirendra Prasad isimli çalışan, teknoloji devini hedef alan birden fazla planla dolandırıcılık yapmaktan federal mahkemede suçlu bulundu.

ŞİRKETE, KENDİ ÜRÜNÜ İÇİN BİLE ÖDEME YAPTIRMIŞ

Prasad, 2008’den 2018’e kadar şirkette çalıştığı 10 yıl boyunca dolandırıcılık yaptı. Prasad’a bu süreçte yine Apple ile çalışan şirketlerin sahibi olan Robert Hansen ve Don Baker da yardım etti.

Prasad mahkemeye, Apple’ı işe başladıktan üç yıl sonra; komisyon alarak, parça çalarak, faturaları değiştirerek ve şirketin hiç almadığı ürünler için ödeme yapmasını sağlayarak dolandırmaya başladığını söyledi. Prasad’ın açıklamalarına göre, bu eylemleri Apple’a 17 milyon dolardan fazlaya mâl oldu.

Bu süreç boyunca şirketin kendi ürünlerine bile para öder hale geldiğini söyleyen Prasad, 2016 yılında Apple bileşenlerini, ortağı Don Baker’ın işletmelerinden birine gönderdiğini ve Baker’ın bu ürünleri yeniden paketleyip faturalarıyla birlikte Apple’a geri gönderdiğini anlattı.

20 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Prasad ayrıca, yasa dışı ödemeleri yönlendirerek ve şirkete 1,8 milyon dolara mâl olan sahte faturalar düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığını da itiraf etti.

52 yaşındaki Dhirendra Prasad’ın Mart 2023’te cezalandırılacağı belirtildi. Ceza duruşmasının 14 Mart 2023’te yapılması planlanıyor. Ayrıca Prasad’ın planları sayesinde edindiği 5 milyon dolarlık malvarlığını kaybetmeyi kabul ettiği de belirtildi.