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Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum için yargı yolu

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Genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında suçlama bulunan eski Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum için yargı yolunun açıldığı belirtildi.
Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum için yargı yolu

Genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında suçlama bulunan eski Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum için yargı yolunun açıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hukuk Dairesi’nin, kısa bir süre önce Brüksel’den iletilen yeni veriler ışığında, dün polise konuyu yargıya taşıması talimatı verdiğini yazdı.

Gazete cinsel taciz olayının yurt dışında, Brüksel’de meydana geldiğini anımsatırken Belçika’nın, cinsel tacizin bu ülkede de suç teşkil ettiği yönünde Rum makamlara yanıt verdiğini belirtti.

Habere göre şikayette bulunan kadın, AP milletvekilinin apartman dairesine çağrıldığını ve bahse konu siyasetçinin burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtirken, siyasetçi ise bu iddiaları reddetmişti.

Gazete, ilgili dosyanın şu anda polisin elinde olduğunu ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde bugün dava açılmasının da ihtimal dışı olmadığını yazdı.

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