Eski Bakan Filiz Besim Devlet Laboratuvarı'nın “eski yerine taşınması” kararına isyan etti

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Filiz Besim, “Yani biz şimdi gıda güvenliği diyoruz Hal Yasası ile ama laboratuvarımızın durumu bu… Devlet Laboratuvarı buraya eski yerine gidecek. Burası zaten dere yatağında bir yer” dedi.

Meclis Genel Kurulu devam ediyor...

Hal Yasası hakkında konuşmalar yapılıyor....

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, eski sağlık bakanlarından Dr. Filiz Besim, Kıbrıs Postası’nın hafta sonu gündeme getirdiği Devlet Laboratuvarı'nın eski binasına taşınması konusunda adeta isyan etti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Filiz Besim, “Yani biz şimdi gıda güvenliği diyoruz Hal Yasası ile ama laboratuvarımızın durumu bu… Devlet Laboratuvarı buraya eski yerine gidecek.” dedi.

Filiz Besim konu hakkında şöyle konuştu; “Devlet Laboratuvarı'mızın durumu çok önemlidir. Gıda denetimi devlet laboratuvarında, bağımsız laboratuvarlarda yapılmalıdır. Akredite olan tek yer de devlet laboratuvarımızdır.

Şu anda ne durumdadır? Göçebe durumdadır… 2016’da yandı. 56 olan çalışan sayısı bugün de 16’dır ve çoğu da emeklilik arifesindedir. Yeniden eski yere taşınalım, diye programlanan konuda da ciddi uyarılar geliyor acı deprem olayından sonra… Yeniden taşınacağız denen laboratuvarın c-16 beton inşa edilmiş bir yapı olduğu, dere yatağında olduğu, yangınla sıkıntılı bir durumda olduğu raporlarda var.

Yani biz şimdi gıda güvenliği diyoruz Hal Yasası ile ama laboratuvarımızın durumu bu… Devlet Laboratuvarı buraya eski yerine gidecek.

İvedi şekilde laboratuvara ivedi bir çözüm bulunması gerekiyor… Bu konu okul, hastane kadar önemlidir”