  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Eski bakan: "Müslüman olduğum için kovuldum"

» »
İngiltere'de kısa bir dönem ulaştırma bakanı olarak görev yapan Nusrat Ghani, kovulmasının sebebi olarak "Müslümanlığın sorun yarattı" gerekçesini duyduğunu söyledi.
Eski bakan: "Müslüman olduğum için kovuldum"

İngiltere tarihindeki ilk Müslüman ulaştırma bakanı olarak görev alan ve kabine değişikliği ile birlikte kısa bir süre sonra bu pozisyonunu kaybeden Muhafazakar Parti’den Nusrat Ghani yaşadıklarını aylar sonra anlattı.

2020’nin Şubat ayında Boris Johnson’ın kabine değişikliğine gitmesiyle görevden alınan Ghani İngiliz Sunday Times gazetesine konuştu.

Ghani, Muhafazakar Parti’den Mark Spencer’ın kendisine, “Müslümanlığın bir sorun yarattı” dediğini söyledi. Ghani, “Bana Müslüman olmamın bir sorun teşkil ettiği söylendi. Müslüman bir kadının çalışma arkadaşlarını rahatsız ettiği söylendi” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Spencer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan kabinede görev alan Nadhim Zahawi de olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson Parlamentoya Yalan Söylediği İddialarını Reddetti18 Ocak 2022 Salı 23:35
  • İngiltere' de 10 Bin Sterlin Değerindeki Alkol Şişesini 5 Dakikada Parçaladı18 Ocak 2022 Salı 21:45
  • İngiltere'de Bazı Omicron Önlemlerinin Kaldırılması Bekleniyor18 Ocak 2022 Salı 17:03
  • İngiltere'de işsizlik yüzde 4,1'e düştü18 Ocak 2022 Salı 14:31
  • Eski danışmanı Boris Johnson’ı suçladı: Yalan söylüyor18 Ocak 2022 Salı 14:01
  • İngiltere, Ukrayna’ya tanksavar silahları gönderdiğini açıkladı18 Ocak 2022 Salı 11:16
  • Prens Harry Hükümete Dava Açmakla Tehdit Etti: Korumalarımızı Verin16 Ocak 2022 Pazar 13:45
  • İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi15 Ocak 2022 Cumartesi 19:16
  • Google, İngiltere'de 1 Milyar Dolara Ofis Aldı15 Ocak 2022 Cumartesi 14:12
  • İngiliz İstihbarat Kaynakları: Ukrayna’da Savaş Bir İki Gün İçinde Gerçekleşebilir15 Ocak 2022 Cumartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti