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SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Eski Başbakan CTP milletvekili Soyer de aday değil

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Eski Başbakan CTP milletvekili Soyer de aday değil
Eski Başbakan CTP milletvekili Soyer de aday değil

BASIN AÇIKLAMASI 

7 Ocak 2018’de  Erken Seçim gerçekleşecek.  Bu seçim döneminin toplumun çok yönlü sorunlarına çözüm zemini sağlamasını her yurttaş gibi beklemekteyim. 

Ancak siyasal alanın da sorunlar içinde olduğu bir gerçektir.  Bu sorunların aşılması gerekir. Fakat eskiye alternatif diye ortaya çıkan kimi siyasi akımlar ve eğilimler ise maalesef eskinin metotlarını yeni diye devam ettirmektedir.

1985 – 1990 Döneminde partim CTP’den Mağusa Karpaz milletvekili olarak seçildim. Daha sonra Aralık 1993 Erken Seçimlerinden sonra günümüze kadar Mağusa milletvekili olarak görevimi devam ettirdim.

CTP’ye üye olduğum 1972 yılından itibaren partinin Ocak, İlçe, MYK, PM ve Genel Sekreterlik, Genel Başkanlık görevlerinde milletvekilli olarak görev yaptım.  Bu görevler yanı sıra Tarım Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı yanı sıra Başbakanlık Görevlerinde bulundum.

Bu süre içinde Mecliste Bütçe Plan Komitesine,  İdari İşler Komitesinde Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinde görevler yaptım.  Çeşitli Meclis çalışmalarında inançların doğrultusunda görevimi, partim ve ilkelerimiz doğrultusunda yerine getirmeye çalıştım. 

Bütün bu süreç içinde partili arkadaşlarım ve farklı siyasi inançlara sahip partilere mensup milletvekilleri ve insanlarla diyalog ve saygı temelinde ilişki içinde görev yapmaya çalıştım.  Bu süre içinde değerlerimize bağlı olarak, ne minnetle gül kokladık. Ne zorbalık ve saldırganlıklara, çamur atmalara boyun eğdik. Ne de bizden farklı olanlara dönük gönül kırdık.  

Hep birlikte demokrasi, özgürlük barış ve Kıbrıs Türk halkının üretken, kendi kendini özgürce yöneten, sosyal adalet ve demokratik hukuk devleti yolunda ilerlemesi için o yola taş döşemeye ve daha gelişkin bir topluma ulaşmak için de  geçilemez denilen alanlara yol açmaya, köprü kurmaya, tüneller açmaya halkımızın desteği ve arkadaşlarımızın kararlı tavırları ile katkı koymaya çalıştık. 

Şimdi 7 Ocak 2018 seçimleri ile birlikte aday olmamaya karar verdim. Daha önce sorulan bu soruya cevap vermedim. Çünkü kararımı açıklamayı  partimin açtığı adaylık başvuru süresinin sonunu bekleyerek yapmak gerektiğine inandım. 

Aday olmayacağım demek ,CTP’ nin değerlerine, ilkelerine dönük sırt döneceğim veya onlara dönük edilgen kalacağım anlamına gelmez. Bu değerler için bir üye olarak tüm siyasi yaşamım boyunca gösterdiğim gibi çalışmaya elimden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğim. 

Bu vesile ile Genel Başkanımız Sayın Tufan Erhüman ’a bu seçimlerde ve sonrasında destek vermek en büyük görevim olacaktır. Genel Başkanımız yönetimindeki partimizin seçimlerden başarı ile çıkması görevimizdir. 

Bu vesile ile Kurucu Başkanımız Syn Ahmet Mithat Berberoğlu’nu , Sayın Özker Özgür’ü, Sayın Naci Talat’ı ve 1970’de başlayan  bu zor yol yürüyüşümüz sırasında yaşama gözlerini yuman tüm partilerimizi saygı ile yad ederim. Bu süreç içinde desteklerini esirgemeyen partilerimiz ve tüm seçmenlere, farklı inançlara sahip olsak ta  aynı toplumun mensubu olduğumuz, tüm insanlarımıza. Milletvekilliğim donemim içinde desteklerini aldığım şimdi gerek yaşamlarını yitirmiş olsun gerekse emekli çıkmış olsun ayrıca şu anda halen çalışan, tüm Meclis çalışanlarına da teşekkür ederim.

Eski -  Yeni demeden, esas olan, kuşaktan kuşağa, barışın, demokrasinin, hümanizmanın ve emeğin değerlerini taşıyan ilkeleri geliştirerek aktarmaktır. Bu seçimlerde CTP’nin başarılı çıkması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Seçimler hayırlı uğurlu olsun.

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