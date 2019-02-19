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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Eski Başbakan İrsen Küçük'ten iyi haber

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Eski Başbakan İrsen Küçük'ten iyi haber
Eski Başbakan İrsen Küçük'ten iyi haber

Eski Başbakan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu oluyor. 

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren eski Başbakanlardan İrsen Küçük, yarın taburcu oluyor. 

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ardından normal servise alınmıştı.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı

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