Eski Başbakan Küçük vefat etti!

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük hayatını kaybetti.

Küçük'ün sabah 06.30 da evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İrsen Küçük bir süredir Rum kesiminde tedavi olduktan sonra taburcu edimişti

1940 yılında Lefkoşa'da doğdu.



1966 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Toprak muhafaza ve Zirai Sulama konularında Üniversite üstü ihtisası vardır.



1966-1968 yıllarında Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Teşkilatında İşletme Mühendisi olarak çalıştı.



1968-1973 yıllarında Kıbrıs Hayvancılık Dairesinde görev yaptı.



1973 yılından sonra kendine ait işletmede Tarım ve Hayvancılık çalışmaları yürüttü.



Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığında bulundu.



1976 ve 1981 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisin'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.



1983'de oluşturulan Kurucu Mecliste üyelik yaptı.



5.7.1976 - 4.8.1981 ve 15.3.1982-13.12.1983 tarihleri arasında, Tarım Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı ile 4.8.1981-15.3.1982 tarihleri arasında Sağlık Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulundu.



1993 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.



Ulusal Birlik Partisi İlçe Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.



30.12.1998 - 8.6.2001 tarihleri arasında UBP-TKP ile 8.6.2001-13.1.2004 tarihleri arasında UBP-DP Koalisyon Hükümetlerinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev aldı.



14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde, 20 Şubat 2005 ve 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimleri'nde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi.



1 Temmuz 2009 tarihinde ise Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olarak seçildi.



Parti Genel Başkanı Dr Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevine 9 Mayıs 2010 tarihinde toplanan UBP'nin 8inci Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olarak seçildi.



İngilizce ve Rumca bilir.



Evli ve iki çocuk babasıdır.