Eski Başbakan Küçük yoğun bakımda

Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.
İrsen Küçük’ün Güney Kıbrıs’taki Amerikan Kalp Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Küçük, 2016 yılında bypass ameliyatı olmuştu.
Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.
İrsen Küçük’ün Güney Kıbrıs’taki Amerikan Kalp Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Küçük, 2016 yılında bypass ameliyatı olmuştu.
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