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Eski Başbakan Soyer: "Bakanlar polise ifade vermeli"

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Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Twitter hesabından bir ileti paylaşarak, özel jet olayında adı geçen bakanların tümünün polise ifade vermesi gerektiğini söyledi.
Eski Başbakan Soyer: "Bakanlar polise ifade vermeli"

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, son günlerin en kritik gündem maddesi olan ve UBP-HP koalisyonunu geren 'Özel Jet' ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Başbakan Ersin Tatar'ın 'olayla ilgili PGM'ye araştırma' direktifi vermesinin ardından, olayda adı geçen bakanların da polise ifade vermesi gerektiğini ifade etti.

Soyer "Başbakan uçak için 'Bakanlar Kurulunda konuşuldu ama ne konuşulduğunu değerlendiremedi, kararı yazmadı. Sonra PGM'ye soruşturma için talimat verdim dedi. Şimdi polis tüm Bakanların ne konuşulduğuna dair ifadesine başvurması gerekmez mi? Birbirinden farklı açıklama yapan Bakanlar var" demesi dikkat çekti.

İşte Soyer'in o paylaşımı:

 

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