Eski Başbakan Soyer ile Dışişleri Bakanı Twitter üzerinden atıştı

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer Fenerbahçe’nin, Güney Kıbrıs'tan transfer ettiği futbolcu üzerinden, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na gönderme yaptı.
Soyer'in Tweet'ine Ertuğruloğlu yanıt verdi.
Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer Fenerbahçe’nin, Güney Kıbrıs'tan transfer ettiği futbolcu üzerinden, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na gönderme yaptı.
Soyer'in Tweet'ine Ertuğruloğlu yanıt verdi.
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