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Eski başbakan, zengin ülkeleri Covid aşısı için bağış yapmaya çağırdı

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Helen Clark, zengin ülkelerin aşı konusundaki taahhütlerini yerine getirmeleri için çağrıda bulundu: “Taahhütler önemli, ancak bu taahhütlerin yerine getirilmesine umutsuzca ihtiyacımız var.”
Eski başbakan, zengin ülkeleri Covid aşısı için bağış yapmaya çağırdı

Helen Clark, zengin ülkelerin aşı konusundaki taahhütlerini yerine getirmeleri için çağrıda bulundu: “Taahhütler önemli, ancak bu taahhütlerin yerine getirilmesine umutsuzca ihtiyacımız var.”

Clark, CNBC’ye verdiği demeçte, geçen hafta itibarıyla, yüksek gelirli ülkelerden düşük ve orta gelirli ülkelere yalnızca 89 milyon doz aşı dağıtıldığını söyledi.

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERİN BAĞIŞI BEKLENİYOR

Clark, ayrıca dünyanın pandemi hazırlığını ve müdahalesini gözden geçirmek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından kurulan bağımsız bir panele eş başkanlık etmişti. Panel, yüksek gelirli ülkelerin 1 Eylül’e kadar 92 düşük ve orta gelirli ülkeye en az bir milyar doz Covid aşısı ve 2022 ortasına kadar bir milyar doz daha aşı dağıtılmasını tavsiye eden raporunu mayıs ayında yayınlamıştı.

Ünlü epidemiyolog Larry Brilliant da dahil olmak üzere uzmanlar, yeni coronavirüsü varyantlarını sınırlamak ve küresel pandemiye son vermek için daha geniş aşılamaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Helen Clark: Taahhütler önemli, ancak bu taahhütlerin yerine getirilmesine umutsuzca ihtiyacımız var.”

UYGULANAN AŞILARIN YÜZDE 75’İ SADECE  ÜLKEYE AİT

Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus pazar günü G-20 sağlık bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, dünya çapında uygulanan 5 milyardan fazla Covid aşı dozunun yaklaşık yüzde 75’inin sadece 10 ülkede uygulandığını söyledi. Tedros, zengin ülkeleri defalarca, daha yoksul ülkelere yardım etmeleri konusunda çağrıda bulunmuştu.

Clark da son yaptığı açıklamalarda zengin ülkelerin yedek dozları olduğunu ve fakir ülkelerin hâlâ aşı beklediklerine dikkat çekti.

DSÖ, bu yılın sonuna kadar her ülke nüfusunun yüzde 40’ının aşılanmasını ve ardından bu sayıyı gelecek yılın ortasına kadar yüzde 70’e çıkarmayı hedeflemişti.

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