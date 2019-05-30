Eski başbakanlar Twitter'da kılıçları çekti: "Çete derken bir de 'içine' bak!"

Bugün sabah saatlerinde Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Özersay'a karşı “15 aydır şahsıma karsı Kudret Özersay ve çetesi tarafından sürdürülen karalama kampanyaları karşısında halkımıza yalandan ve zarardan başka bir şey vermemiş bu kişiyle bütün gücümle mücadele etmeye devam edeceğim bilinmelidir” diye HP Başkanı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a sert ithamlarda bulunan Özgürgün'e cevap veren Soyer, “İlginç olan bir şey daha var. Neden bu dosya ve haberi güven oylamasına katılmayacağını açıklamakla eş zamanlı servis edildi? Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulu listesini ‘danışmış’ haberleri üzerine "sağıma soluma önüme arkama bakarım" dedi. Sen de "çete " derken bir de “içine” doğru Tatar'ın dediğini yap, BAK!” diye karşılık verdi.





