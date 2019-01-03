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Eski Başbakanlardan Küçük Güney Kıbrıs’ta hastaneye yatırıldı

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Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı kalp sorunu nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Eski Başbakanlardan Küçük Güney Kıbrıs’ta hastaneye yatırıldı

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı kalp sorunu nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde tedavi altına alındı.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurdu.
Gribal enfeksiyona bağlı kalp yetmezliği sorunu yaşadığı teşhisi konan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

Hayati tehlikesi olmayan ancak bir müddet daha hastanede kalacağı öğrenilen İrsen Küçük’ün enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretçi yasağı olduğu belirtildi.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yıllarında Başbakanlık yapmıştı.

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