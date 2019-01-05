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Eski Başbakanlardan Küçük’ün durumu daha iyiye gidiyor

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Eski Başbakanlardan Küçük’ün durumu daha iyiye gidiyor
Eski Başbakanlardan Küçük’ün durumu daha iyiye gidiyor

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün tedavisi sürüyor.


Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda müşeahade altında bulunan Küçük’ün durumunun daha iyiye gittiği belirtildi.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, İrsen Küçük’ün iyileşme sürecinin yavaş olacağı ve dün doktorunun komutlarını yerine getirebildiği öğrenildi.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.

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