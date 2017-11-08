Eski başbakanlardan Yorgancıoğlu aday olmayacağını açıkladı

CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday olmayacağını duyurdu.

Yorgancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kıbrıs'ta, Barış,Demokrasi,İnsan hakları,üretken emeğin onurlandırılması ve halkımızın Yasam kalitesinin artırılması icin 1973 yılında CTP saflarında mücadeleye başladım.

Günümüze gelinceye kadar, makam ve mevki ayrımı yapmadan bu mücadeleyi partim ve partililerimle birlikte sürdürdüm.

Parti Başkanlığı dahil, hemen hemen partimin bütün kademelerinde büyük bir Onur'la çalıştım. Beni Onur'la görev yaptığım bu makamlara taşıyan ,görevlerim esnasında gerek partide, gerekse hükümet ve Meclis grubunda birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma ve her zaman bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.

2018 yılının ocak ayında bizleri yeni bir seçim bekliyor. Partimiz, halkımızın sorunlarını çözme adına seçime katılırken yeni CTP ve yeniden CTP şiarı ile yeni ufuklara yelken açma kararlılığındadır.

Bu yeni ufuklar ve yeni hedeflere hep birlikte koşarken,Ocak ayında yapılacak seçimlerde yeni arkadaşlara da fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, başta bu süreçte beni aday olmam yönünde teşvik eden arkadaşlarım olmak üzere, partililerime ve siyasi görüşleri farklı olsa bile, siyaset hayatım boyunca benimle görüşme, konuşma,tartışma ve güvenme alçakgönüllülüğünü gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum.

"İnandığım amaçlar uğruna mücadele etmek için ille de bir makamda olmak gerekmiyor" anlayışını benimseyen biri olarak, 2018 Ocağında yapılacak seçimlerde aday olmamaya karar verdim.

Halkıma karşı görevlerimin devam ettiğine olan inancım nedeni ile Halkımızın çıkarları doğrultusunda Parti'min seçim süreci ve sonrasında vereceği her görevi yapacağımı da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu inançla tüm partililerime ve halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum."