Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: Fatih Terim hileci, ona güvenmedim

İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Fatih Terim'le ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri.

İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Fatih Terim'le ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.

1970'li yılların en başarılı futbolcularından biri kabul edilen John Benjamin Toshack, teknik direktörlük kariyerinde 1997-1999 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli hoca Beşiktaş'tan sonra İspanya devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Efsane isim İngiliz basınında The Blizzard'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aktif futbolculuk döneminde Cardiff City, Liverpool ve Swansea City formaları terleten Galli teknik adam Fatih Terim'le ilgili tespitlerini ve anılarını anlattı.

‘FATİH TERİM MUHTEMELEN TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN BAŞARILI KOÇ VE ÇOK AKILLI BİR İNSAN'

69 yaşındaki teknik adam, Terim için şunları söyledi: "Fatih Terim muhtemelen Türkiye tarihindeki en başarılı koç ve çok akıllı bir insan. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim."

2-1 kazandıkları Süper Kupa maçında tünelde bekletildiklerini ve yaşananları anlatan Toshack, şu ifadeleri kullandı:

''Orada Galatasaray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik. Başlama vuruşuna 7 dakika kalmıştı ancak Terim'in oyuncuları halen tünele gelip sıraya girmemişlerdi. Ben de oyuncularıma dönüp soyunma odasına gitmelerini söyledim. Geri dönerken Galatasaraylı oyuncular soyunma odasından tünele gelmeye başladılar. O anda hem Terim hem de maç delegasyonundakiler bize tünele geri dönmemiz gerektiğini yoksa cezalandırılacağımızı söylediler. Onlara 'Hayır, cezayı umursamıyorum. Haydi çocuklar soyunma odasına devam edin. Galatasaray bizleri dört dakika boyunca orada bekleyebilir. Biz de hazır olunca tünele geliriz' dedim. Onlara bizimle uğraşmamaları gerektiğini gösterdim. Terim bence kendi bildiği yoldan devam etti. O anda oyuncularımın karşı takımdakiler kadar büyük oyuncular olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Bizim üzerimizde oyun oynayamayacaklarını Galatasaraylılar'a hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sonunda maça çıktık ve Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupayı kazandık."

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan TSYD Kupası'nda Sarı-Kırmızılılar sahadan 6-0 üstün ayrılmıştı. Bu maçla ilgili de konuşan Toshack, ''Aklımda Fatih Terim'in burada ve orada hakemler ve görevliler tarafından tercihli muamele gördüğünü hissettim'' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE HER ŞEYİ YAPABİLİRDİNİZ AMA ORDUYU ELEŞTİRMEK SAKINCALIYDI'

İlginç bir anısını anlatan tecrübeli hoca Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdikleri sırada Oktay Derelioğlu'nun askere çağrıldığını hatırlatarak "Fenerbahçe'nin ensesindeydik ve derbi oynayacaktık. Oktay Derelioğlu askere çağrıldı. Maçtan önce basın toplantısında bunun garip bir tesadüf olduğunu söyledim" diye konuştu.

Daha sonra özür dilediğini ifade eden Toshack, ''Türkiye'de her şeyi yapabilirdiniz ama orduyu eleştirmek sakıncalıydı. Dürüst olmam gerekirse bu benim açımdan cehaletti. O hafta Türkiye'de en popüler kişiydim. Sonra özür diledim'' dedi.