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Eski Beyaz Sözcüsü Grisham’ın kitabından yeni detaylar ortaya çıktı: Putin, Trump’ın dikkatini dağıtmak için kadın tercümanı kullandı

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Ocak ayında görevi Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden, dönemin Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham’ın gelecek hafta satışa sunulacak kitabıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Eski Beyaz Sözcüsü Grisham’ın kitabından yeni detaylar ortaya çıktı: Putin, Trump’ın dikkatini dağıtmak için kadın tercümanı kullandı

Ocak ayında görevi Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden, dönemin Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham’ın gelecek hafta satışa sunulacak kitabıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, Trump’ın görev süresince yaşanan dikkat çekici olayları merkeze alan “I’ll Take Your Questions Now” (Şimdi Sorularınızı Alacağım) isimli kitapta Trump’ın diğer liderlerle olan ilişkilerine odaklanan kısmı okuyucularına aktardı. Kitaba göre Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan’la bir araya geldiği görüşmede, evsizler nedeniyle Hindistan’ın kendisine California’yı hatırlattığını söyledi.

‘KORKAK MACRON’

Grisham, Trump’ın Avrupalı liderlerin genel olarak büyük bir hayranı olmadığını öne sürdü. Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la olan limoni ilişkisine değinen Grisham, Fransa lideri için ‘korkak’ tabirini kullandığını savundu.

EN SEVDİĞİ AVRUPALI LİDER JOHNSON

Grisham, Trump’ın en sevdiği Avrupalı liderin İngiltere Başbakanı Boris Johnson olduğunu kitabında anlattı. “Trump gerçek ruh eşini buldu” diyen Grisham, “İngiltere Başbakanı, Trump’ın tolere edebildiği birkaç Avrupalı liderden biriydi. Çılgın saçlı bu iki adam arasındaki diyalog ‘rastgele’ kelimesini yeniden tanımladı. Bir buluşmada Avustralya’nın örümcekler, yılanlar, timsahlar ve kangurularla ne kadar ölümcül bir ülke olduğunu konuştular. Kanguruların ne kadar güçlü olduğunu uzun uzun tartıştılar” ifadelerini kullandı.

UZUN SAÇLI, ESMER VE GÜZEL BİR KADIN

Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le ilişkisine de değinen Grisham, 2019’daki G-20 zirvesiyle ilgili detayları paylaştı.

Putin’in Trump’ın dikkatini dağıtmak için çekici bir kadın tercüman kullandığını öne süren Grisham, “Görüşme başladığında Beyaz Saray Danışmanı Fiona Hill bana doğru eğildi ve Putin’in tercümanını fark edip etmediğimi sordu. Uzun saçlı, esmer, yüzü ve vücudu çok güzel bir kadındı. Kadının, Başkan’ın dikkatini dağıtmak için Putin tarafından özellikle seçildiğinden şüpheleniyordu” dedi.

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