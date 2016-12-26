Eski bilgisayarlarınız Pixel ile hayat buluyor

Pixel, Raspberry Pi’nin Eylül’de 35 dolarlık mini PC için ürettiği, bilgisayarınızı zorlamayan, basit bir masaüstü arayüzü olan işletim sistemidir.

Pixel, artık eski bilgisayarlar ve Mac’lerini yenilemek isteyenler için de kullanıma sunuldu.

Bilgisayarı zorlamayan Linux tabanlı bu işletim sistemi artık indirilebilir durumda. İsteğe bağlı olarak bir DVD’ye yazabilir veya bir Boot USB oluşturabilir, 512 MB RAM ve x86 işlemciye sahip herhangi bir PC ya da Mac’te kullanabilirsiniz.

Eski bir dizüstü, MacBook veya ThinkPad’iniz varsa internette gezinmek gibi temel işlemlerinizi yapabilmenizi sağlayan bu işletim sistemi tam size göre.

Pixel aynı zamanda Debian’da üretilmiş birçok yazılımlara ve programlama araçlarına da sahip.

Pixel, donanım gözetmeyen en iyi masaüstü işletim sistemidir

Raspberry Pi bu ay ki The MagPi adlı dergi ile beraber Pixel’in DVD’sini dağıtıyor. Ancak kendiniz de işletim sistemini indirip kolayca kurabilirsiniz.