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Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov, muhalefete koalisyon teklif etti

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Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, muhalefeti hükümet kurma konusunda müzakerelere davet etti.
Eski Bulgaristan Başbakanı Borisov, muhalefete koalisyon teklif etti

Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin seçimi ilk sırada bitirmesinin ardından eski Başbakan Borisov, başbakan, kabine bakanı veya milletvekili olmak istemediğini belirtti.

Bulgarların yaklaşık yüzde 80’inin yeni bir seçim yerine yeni bir hükümet görmek istediğini ifade eden Borisov, “Şimdi hakimiyet için değil, birlik aramak için doğru zaman.” dedi.

Borisov, parti uzmanlarının, ana dış ve iç politika konularında potansiyel koalisyon ortakları arasında ortak bir zemin aramasına izin vermeyi önerdi.

Müzakereler için en önemli konunun Ukrayna’yı Rusya ile savaşında kimlerin desteklediğini ve kimlerin desteklemediğini belirlemek olduğunu aktaran Borisov, “Duruşumuzu açıkça belirttiğimiz ilk konu bu olsun.” diye konuştu.

Borisov, olası koalisyon ortaklarının üzerinde fikir birliğine varması gereken diğer konularının ise yükselen enflasyon, artan enerji maliyetleri, Avro Bölgesi’ne katılmak ve Avrupa’nın vizesiz Schengen bölgesinin bir parçası olmak olduğunu ifade etti.

Yeni kabinenin dört yıllık bir dönemi tamamlama kabiliyeti göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiğini vurgulayan Borisov, “Halkın bu kış hayatta kalabilmesi için bir hükümet kurmakta ısrar ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Bulgaristan’da, son 1,5 yılda 4’üncü kez genel seçim için sandık başına giden halk 2 Ekim’de, 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun adayları arasında oy kullanmıştı.

Genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB seçimi ilk sırada bitirmişti.

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