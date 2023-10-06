Eski çalışma izni başvurularının tamamlanması için son tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı online.csgb.gov.ct.tr hizmet portalının tamamen devreye girebilmesi için eski sistemdeki başvuruların 18 Ekim'e kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 10 Nisan 2023’den bu yana; ön izin, ön izinden muaf, öğrenci çalışma izni ve uzatma, yatay geçiş işlemleri ile işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akitlerinin, Bakanlık tarafından yenilenen online hizmet portalı olan online.csgb.gov.ct.tr adresinden gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yenilenerek hizmet kapsamı genişletilen portalın, yurttaşların zaman kısıtlaması olmadan, çalışma hayatıyla ilgili tüm işlemlerini online olarak yapabilmelerine ve Bakanlığa bağlı kurumlara uğramadan, hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilmelerine imkânı tanıdığı kaydedildi.

Bu kapsamda, eski sistem üzerinden başlatılmış olan izin işlemleri ve tamamlanmayan başvuruların 18 Ekim tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat edilerek tamamlanması gerektiği ifade edilirken, 18 Ekim’e kadar tamamlanmayan eski başvuruların iptal edilip geçersiz sayılacağı belirtildi.

19 Ekim tarihinden itibaren yapılacak çalışma izni başvuruları ise yeni sistem üzerinden yapılacak.