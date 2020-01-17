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Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor

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Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor
Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor

Tasfiye edilen Cyprus Airport Services çalışanları Başbakanlık önünde yeniden eylem başlattı.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası KES Başkanı Buran Atakan, eylem yerinde yaptığı açıklamada CAS çalışanlarının yıllar önce Kıbrıs Türk Havayollarının yaşatılması için, daha sonra da CAS’ın yaşatılması için mücadele verdiğini söyledi.

“Şirkete sahip çıkmayanlar devlete alındı, bu arkadaşlar sokakta kaldı” diyen Atakan, diğer CAS çalışanlarından 15-20 tanesinin daha devlete istihdam edilmesi konusunda devlet yetkililerinin sözler verdiğini kaydetti.

Atakan, özel sektörde de iş bulamayan CAS çalışanlarının açlığa mahkum edildiğini  öne sürdü.

Başbakanlık önünde bekleyen eylemciler ise ya verilen sözlerin yerine getirilmesini ya da bunun yapılamayacağının kendilerine açıkça söylenmesini talep etti.

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