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Eski CAS çalışanlarının açlık grevi 4. gününde, çağrı var...

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Eski CAS çalışanlarının açlık grevi 4. gününde, çağrı var...
Eski CAS çalışanlarının açlık grevi 4. gününde, çağrı var...

CAS PERSONELİNİN AÇIKLAMASI:
Tüm halkimiza,sendikalara,sivil toplum örgütlerine desteğini bugune kadar bizden esirgemeyen bizim sesimiz olan Basın mensuplarına çağrımızdır.
23 Aralık 2018 pazar günü Ercan Havalimanı'nda Rauf Raif Denktaş büstünde saat 11.30'da gerçekleştireceğimiz büyük eylemde açlık grevinde olan arkadaşlarımıza desteğinizi göstermek adına siz ve ailenizin yanımızda olmanızı bekleriz!

Yıllardır KKTC devletinin olan şirketimizi kapatıp sokağa atıldık, hemde hicbir acıklama yapılmadan hiçbir özlük hakkımızı alamadan..

Emekçinin tek suçu Çalışmaktı..
İçımız yanıyor...Haklı mücadelemizde sizlerin desteği bizim için önemlidir. (CAS PERSONELİ)

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