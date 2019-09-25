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Eski CHP'li vekilden flaş iddia: "Doğu Akdeniz'de sondaj, ambargo nedeniyle durdu"

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Eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, köşe yazısında, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de sondaj yapması için gerekli kimyevi mühendislik hizmetlerini vermediğini için sondajların durduğunu anlattı.
Eski CHP'li vekilden flaş iddia: "Doğu Akdeniz'de sondaj, ambargo nedeniyle durdu"

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet’teki köşe yazısında ABD, İngiltere ve Fransa’nın Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de sondaj yapması için gerekli kimyevi mühendislik hizmetlerini vermediğini yazdı.

Türkiye’nin gemilerinin Akdeniz açıklarında sondaj çalışmalarını sürdürürken malzeme konusunda sorunu olmadığını, ancak Kıbrıs açıklarına yaklaşınca durumun değiştiğini işaret eden Balbay, şunları kaydetti: “Değişen durum çok vahim; ABD, İngiltere ve Fransa Türkiye’ye ambargo uygulamaya başladı.

Yaklaşık iki aydan beri sondaj için gerekli olan kimyasallar ve türevleri mühendislik hizmetleri Türkiye’ye verilmiyor.

Paramızla alacağız... Yok diyorlar...

Oysa bu ürünleri satan ve tekel oluşturan şirketler özel. Ancak ABD yönetiminin kararına uyarak satışı durdurdular.

ABD’den gelen karara İngiliz, Fransız ve İtalyan şirketleri de uydu. Karar metni Türk yetkililere de gösterilince Türkiye alternatif aramaya koyuldu.

Çin bu ürünlerin benzerlerini üretiyor. Ancak Akdeniz gibi daha hassas çalışılması gereken yerlerde istenen sonuç alınamıyor.

Bunun üzerine yeniden ABD, İngiltere kaynaklı ürünlerin sağlanması için harekete geçildi. Uluslararası piyasalardan geçici çözümler bulunmaya çalışılıyor ama bu durum önümüzü görerek çalışma yapılmasını engelliyor.

Kıbrıs yakınlarındaki Finike-1 ve Karpaz- 1 kuyularında servis, ekipman ve kimyasal aldığımız Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford (ABD), Geo-log (İtalyan) antlaşmaları iptal ederek bu kuyular ve ada civarındaki kuyular için servis, mühendis, ekipman, malzeme sağlamayacaklarını belirtip çekildiler.

Oysa aynı firmalar Marmara Denizi çalışmalarına katılıyor”

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