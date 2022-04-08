  • BIST 2.393,39
  • Altın 921.265
  • Dolar 14.7449
  • Euro 16.0382
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Eski CIA görevlisi: UFO’larla karşılaşan yüzlerce ABD askeri yaralandı ya da öldü

»
Eski CIA görevlilerinden biri, yüzlerce ABD askerinin “UFO’larla karşılaştıktan sonra” beyin sarsıntısı yaşadığını ve Havana Sendromu benzeri belirtiler gösterdiğini söyledi.
Eski CIA görevlisi: UFO’larla karşılaşan yüzlerce ABD askeri yaralandı ya da öldü

Bir dönem CIA’de “dünya dışı varlıklarla” ilgili programda görev yapan ABD’li bir bilim insanı, bugüne kadar yüzlerce ABD askerinin “UFO'larla karşılaştıktan sonra” yaralandığını ya da öldüğünü öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberine göre 1960'lardan itibaren uzun süre CIA'de görev yapan adli beyin tarama uzmanı Christopher Green, UFO'larla karşılaştıktan sonra yaralanan ya da ölen yüzlerce kişi gördüğünü anlattı. Şu anda Wayne State Tıp Fakültesi'de profesör olan ve ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak nedeni bilinmeyen ölüm ve yaralanma vakalarıyla ilgili uzmanlık yapan Green, Daily Mail'le röportajında, “Üçüncü ve Dördüncü Tür'le yakın temas eden hastalarda çoklu skleroz, beyinde hasar ve hatta yanık gibi durumlar görüldüğünü” kaydetti.

HAVANA SENDROMU’NA BENZİYOR

2010'da UFO takibi için gizli olarak başlatılan 22 milyon dolarlık savunma programında da görev alan Green, bazı yaralanmaların güçlü mikrodalga etkisinden kaynaklandığını, yaralanan askerlerin radyo dalgaları ve elektromanyetik frekanslara maruz kaldığını düşündüğünü dile getirdi. Green, gördüğü birçok vakanın Havana Sendromu'yla ortak özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Daha önce ABD’de yayınlanan bazı UFO görüntüleri tartışma yaratmıştı

Bu hafta açıklandığı belirtilen bir Pentagon raporunda, ABD istihbaratının elinde UFO gören kişilerde radyasyon yanıkları ve beyin hasarı gibi ciddi durumlar oluştuğuna dair kanıtlar olduğu söyleniyor. Geçen mayısta da ABD'de UFO olduğu öne sürülen bir cisimle ilgili görüntüler tartışma yaratmıştı. Bir dizi olayda, görgü tanıklarının ifadeleri ve radar görüntülerinde, tuhaf şekilde hareket eden, bazen şekil değiştiren ve aniden belirip kaybolan uçan cisimlerin görüldüğü belirtilmişti.

ABD Kongresi de geçen aralıkta resmi bir UFO takip programına ve “tanımlanamayan uçan cisimlerle” karşılaşan kişilerde görülen rahatsızlıklarla ilgili incelemelere yönelik finansmanı onaylamıştı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD'li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir bilgi yok.

Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana'da rahatsızlanan ABD'li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti.

O zamandan beri yaklaşık 130 ABD'li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD'de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk defa insan genom dizisinin tamamı yayınlandı02 Nisan 2022 Cumartesi 11:57
  • Çin’de sokağa çıkan robot köpekler tüyler ürpertti02 Nisan 2022 Cumartesi 10:10
  • WhatsApp duyurdu! İşte yeni özellikler01 Nisan 2022 Cuma 23:32
  • Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor01 Nisan 2022 Cuma 22:35
  • Hubble, şimdiye kadar görülen en uzak yıldızı tespit etti01 Nisan 2022 Cuma 21:36
  • ‘Şarj çabuk bitiyor’ şikayetleri sonrası Apple harekete geçti01 Nisan 2022 Cuma 19:18
  • Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak30 Mart 2022 Çarşamba 23:55
  • Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış30 Mart 2022 Çarşamba 21:52
  • Siyasetçiler Facebook’a Geri Adım Attırdı30 Mart 2022 Çarşamba 21:35
  • Ölüm Kalım Anlarında Karar, Yapay Zekâda Olacak30 Mart 2022 Çarşamba 19:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti