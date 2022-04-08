Eski CIA görevlisi: UFO’larla karşılaşan yüzlerce ABD askeri yaralandı ya da öldü

Bir dönem CIA’de “dünya dışı varlıklarla” ilgili programda görev yapan ABD’li bir bilim insanı, bugüne kadar yüzlerce ABD askerinin “UFO'larla karşılaştıktan sonra” yaralandığını ya da öldüğünü öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberine göre 1960'lardan itibaren uzun süre CIA'de görev yapan adli beyin tarama uzmanı Christopher Green, UFO'larla karşılaştıktan sonra yaralanan ya da ölen yüzlerce kişi gördüğünü anlattı. Şu anda Wayne State Tıp Fakültesi'de profesör olan ve ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak nedeni bilinmeyen ölüm ve yaralanma vakalarıyla ilgili uzmanlık yapan Green, Daily Mail'le röportajında, “Üçüncü ve Dördüncü Tür'le yakın temas eden hastalarda çoklu skleroz, beyinde hasar ve hatta yanık gibi durumlar görüldüğünü” kaydetti.

HAVANA SENDROMU’NA BENZİYOR

2010'da UFO takibi için gizli olarak başlatılan 22 milyon dolarlık savunma programında da görev alan Green, bazı yaralanmaların güçlü mikrodalga etkisinden kaynaklandığını, yaralanan askerlerin radyo dalgaları ve elektromanyetik frekanslara maruz kaldığını düşündüğünü dile getirdi. Green, gördüğü birçok vakanın Havana Sendromu'yla ortak özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Daha önce ABD’de yayınlanan bazı UFO görüntüleri tartışma yaratmıştı

Bu hafta açıklandığı belirtilen bir Pentagon raporunda, ABD istihbaratının elinde UFO gören kişilerde radyasyon yanıkları ve beyin hasarı gibi ciddi durumlar oluştuğuna dair kanıtlar olduğu söyleniyor. Geçen mayısta da ABD'de UFO olduğu öne sürülen bir cisimle ilgili görüntüler tartışma yaratmıştı. Bir dizi olayda, görgü tanıklarının ifadeleri ve radar görüntülerinde, tuhaf şekilde hareket eden, bazen şekil değiştiren ve aniden belirip kaybolan uçan cisimlerin görüldüğü belirtilmişti.

ABD Kongresi de geçen aralıkta resmi bir UFO takip programına ve “tanımlanamayan uçan cisimlerle” karşılaşan kişilerde görülen rahatsızlıklarla ilgili incelemelere yönelik finansmanı onaylamıştı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD'li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir bilgi yok.

Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana'da rahatsızlanan ABD'li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti.

O zamandan beri yaklaşık 130 ABD'li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD'de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.