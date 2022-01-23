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Eski Cumhurbaşkanları Oylarını Kullandı

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Eski Cumhurbaşkanları Oylarını Kullandı
Eski Cumhurbaşkanları Oylarını Kullandı

Eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı da bugün oylarını kullandı.
 

BRT’nin haberine göre, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Talat, vatandaşı oy kullanmaya davet etti.
 

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, oyunu Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu 41 numaralı sandıkta kullandı. Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
 

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda kullandı. Akıncı, basın mensuplarına açıklama yapmadı.

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