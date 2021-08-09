Eski danışmanı Sinan Çiftçi'den Burhan Kuzu iddiası: Hastanede fişini çektiklerini düşünüyorum

Burhan Kuzu'nun eski danışmanı Sinan Çiftçi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası yeniden gündeme gelen eski AKP milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun Covid-19 kaynaklı açıklanan ölümüne ilişkin olarak, "Hastanede fişinin çekildiğini düşünüyorum" dedi.

Peker'in Twitter'da yeniden gündeme getirdiği İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti- Burhan Kuzu ilişkisinin ardından, Kuzu'nun geçen sene yaşamını yitirmesi tartışılmaya başlandı.

AKP'de milletvekilliği dahil çeşitli görevlerde bulunan ve 1 Kasım 2020'de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede öldüğü açıklanan Kuzu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Çiftçi, Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'e yaptığı açıklamalarda şu iddiaları öne sürdü:

"Devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu ile kirli ilişkiler kurduğunu öne süren Sinan Çiftçi, “Burhan Kuzu, ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü" dedi.

Sinan Çiftçi Burhan Kuzu'nun Zindaşti'den aldığı rakamın 100 milyon doları bulduğunu söyledi. Kuzu'nun AK Partili Aliye Uzun tarafından tanıştırıldığı Zindaşti'nin Türk vatandaşlığına geçmesi ve gözaltından serbest bırakılması gibi konularda para karşılığında devreye girdiği daha önce iddia edilmişti.

Bu olaylar daha da büyümesin diye Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum."