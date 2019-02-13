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"Eski erkek arkadaşımın terör eylemlerini biliyordum"

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Hollanda Savcılığı'nca, Türkiye'den geçen ay sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, terör zanlısı eski erkek arkadaşının eylemlerinden haberdar olduğu belirtildi.
"Eski erkek arkadaşımın terör eylemlerini biliyordum"

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, savcılığın terör zanlısının salı günü gerçekleştirilen ilk duruşmada yaptığı açıklamaya göre, Boersma'nın terör zanlısı olan eski erkek arkadaşıyla arasındaki konuşmaların uzun süre Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) tarafından dinlendiği belirtildi. 

Haberde, savcılığın, söz konusu konuşmalardan gazetecinin, zanlının Suriye'deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi üyesi olduğundan haberdar olduğu kanısına vardığı ifade edildi. Gazetecinin, Türkiye'de terör zanlısıyla ilişkisi olduğu süreçte zanlıya ait sosyal medya hesabından Nusra Cephesi'nde aktif olduğu döneme ait fotoğraflarını gördüğünü itiraf ettiği bildirildi. 

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da AIVD'nin edindiği bilgilere göre terör zanlısının Nusra Cephesi adına silahlı mücadeleye katıldığı, Suriye'de terör eylemlerine katıldığına dair kanıtlar olduğu ifade edildi. 

Zanlının 2014 yılında ülkeye sahte isimle iltica başvurusunda bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin en az üç sahte pasaporta sahip olduğu kaydedildi.

GAZETECİ BOERSMA'NIN TÜRKİYE'DEN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Boersma'nın, Hollanda'da Nusra Cephesi mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı belirtilmişti.

Boersma'nın terör zanlısıyla 2013-2014 döneminde Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte Hollanda vizesi alması için zanlıya yardım ettiği ifade edilmişti.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın, terörle bağlantılı bir ceza soruşturmasının parçası olduğu kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında yakın zamanda Türk yetkililerine bazı sorular sorulduğu ve bazı bilgiler verildiği kaydedilmişti.

Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag da Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesinin şahsi bir durum olduğunu, gazetecilik göreviyle ilgili olmadığını ve hukuki açıdan Türkiye ile Hollanda arasında her zaman bilgi alışverişi olduğunu söylemişti.

Boersma, geçen ay muhabirlik görevine son verilen Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Nusra Cephesi mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti.

Terör zanlısı ve kardeşi geçen yıl Hollanda'da tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin olarak geçen ay yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini belirterek, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Altun, sınır dışı edilmesinin Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını da vurgulamıştı.

 

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