Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan Berfin Özek'in ilk ameliyatı 'iyi geçti'

Bodrum'daki özel bir hastanede operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, "Ameliyat iyi geçmeden biz operasyon odasından çıkmayız. Biz çıktıysak iyi geçmiştir" dedi.

Anestezinin etkisinden çıkan ve uyanan Berfin, hastanedeki odasında gözetime alındı. Şimdi Özek'in önünde, bir buçuk yıllık bir sürece yayılacak 4 ameliyat daha var.

"Ağız çevresindeki çekintiler ve şekil bozukluklar düzeltildi"

Prof. Dr. Mehmet Mutaf ilk ameliyatta, Berfin'in göz kapaklarındaki problemlerin giderildiğini ve ağız çevresindeki çekintiler ile şekil bozukluklarının düzeltildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf "Ayrıca, üst dudak ve burnun birbirine yapışması söz konusuydu. Burun delikleri kaybolmuştu bu problemleri çözdük. Olmayan burun deliği oluşturuldu. Burnundaki eğrilik düzeltildi ve bundan sonraki aşamada yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deriyi elde etmek için konulması gereken silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi. Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte, 3 günlük aralıklarla doku genişletme dediğimiz işlemi yapacağız. İnşallah 1,5 ay sonra da Befin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

Özek'in saldırıya uğramış olmasına rağmen, tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağı belirtilmiş, Özek'in uğradığı saldırı sosyal medyada duyulduktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Özek'i ziyaret etmiş ve Sağlık Bakanlığı "Bu zorlu sürecin her adımında Berfin Özek'in yanında yer alarak; tıpta var olan tüm imkanlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı.